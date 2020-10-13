Мэр Кургана Потапов заразился коронавирусом

Глава Кургана Андрей Потапов заболел коронавирусом. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили несколько информированных источников.

В данный момент мэр находится на больничном. Наши инсайдеры сообщают, что сейчас заболевший чувствует себя гораздо лучше, но течение болезни не было легким. Как только Потапов получит отрицательные тесты на Covid-19, вернется к работе.

С октября в Курганской области ежедневно растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев Covid-19 ежедневно фиксируется именно в Кургане.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.10.20

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