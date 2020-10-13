Курганский губернатор Шумков рассказал, как регион подготовился ко второй волне коронавируса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал коронавирусную ситуацию в регионе непростой. Такую оценку он дал по итогам очередного заседания оперативного штаба. Также глава региона на своей странице «ВКонтакте» рассказал жителям области, какие меры предпринимают власти для того, чтобы встретить вторую волну пандемии коронавируса.

Как заявил Шумков, в связи с резким ростом заболеваемости коечный фонд увеличен практически втрое. «Задействуем под это практически все свободные площади в ЦРБ. Смотрим дополнительные возможности по иным учреждениям», – написал в «ВКонтакте» губернатор.

Автопарк скорой медпомощи усилили новыми автомобилями, их поступило 25. «Те, что планировались под замещение, пока оставляем в строю, плюс 20 автомобилей передвигаем от других служб. Смотрим еще возможности. Формируем заявку на дополнительные автомобили», – уточнил Шумков.

Также формируется запас средств зашиты, препаратов, область приобретает дополнительное лабораторное оборудование для ускорения проведения анализов. «Договариваемся с коммерческими клиниками о полноценном использовании их лабораторий. Привлекаем персонал», – добавил Шумков и обратился с просьбой к жителям области. Губернатор в очередной раз призывает население не рисковать своим здоровьем и здоровьем других людей.

«Просьба к вам – поддержите нас. Не создавайте ситуаций, при которых можете заболеть вы или те, кто от вас зависит. Речь и о масках в местах массового пребывания людей, и о соблюдении простейших правил гигиены», – написал глава региона.

Как сообщал «Новый День», из-за ухудшения эпидобстановки в Зауралье начали ужесточаться ограничительные меры. Так, с 12 октября соблюдение режима самоизоляции стало обязательным для лиц в возрасте от 65 лет. До 2 ноября включительно пожилым людям рекомендовано оставаться в своих домах. По решению оперативного штаба также изменены даты осенних школьных каникул: дети уйдут на каникулы раньше срока (с 16 октября) и будут отдыхать три недели.

С начала роста заболеваемости к жителям Курганской области ежедневно обращаются специалисты, заместители губернатора, сам губернатор Шумков. Они просят граждан неукоснительно соблюдать масочный режим и напоминают, что 80% заболевших коронавирусом пренебрегали мерами предосторожности.

«Поступающие нарекания на скорость и качество работы медиков должны сопровождаться собственным ответственным поведением. Все устали, и это понятно. Если мы сами съездили в отпуск, посетили увеселительные мероприятия, не соблюдая простейшие меры предосторожности, и после этого массово заболели, не нужно «всех собак вешать» на тех, кто нас лечит. Помогите им, чтобы они могли справляться с нагрузкой.



Количество звонков в скорую помощь за пару недель выросло в несколько раз. Таким же темпом пошел рост обращений в больничные учреждения и поликлиники. Медики стараются, отрабатывают. Но им нелегко, и они также болеют, «цепляя» это от тех, кто пренебрегает их просьбами и рекомендациями. Сейчас принято решение о приобретении дополнительных препаратов для лечения медиков, которые заразились на работе. Оставайтесь здоровыми. Оставайтесь людьми. Берегите себя и своих близких», – в очередной раз обратился к жителям Курганской области губернатор Вадим Шумков.

Курган, Дарья Котова

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