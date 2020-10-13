В Курганской области 2% школ закрылись на карантин

В Курганской области к 13 октября на карантин из-за ОРВИ полностью закрылись 7 школ. Из-за коронавирусной инфекции вынуждены отдыхать ученики 18-ти классов в 9 школах региона.
Как сообщает оперативный штаб Зауралья, на текущий момент по причине ОРВИ учебный процесс остановлен в 3-х школах Кетовкого района и 4-х школах Мокроусовского района. «Что составляет 2,1% от общего числа школ региона. Все школы закрыты по причине ОРВИ», – уточнили в оперштабе.
Из-за коронавируса по домам отправлены ученики 18 классов в 9 школах Кургана, Каргапольского, Куртамышского, Юргамышского, Щучанского, Макушинского, Шумихинского, Кетовского районов.
Как сообщал «Новый День», осенние каникулы для школьников Зауралья начнутся раньше обычного срока – с 16 октября. И продлятся они три недели.
Курган, Дарья Котова
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