В Курганской области все студенты переходят на дистант: до особого распоряжения

В Курганской области с 19 октября студенты вузов, колледжей и техникумов переводятся на дистанционное обучение. Новое требование продлится до особого распоряжение.

Решение о переводе студентов на дистант было принято региональным штабом по предупреждению распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

«В связи с этим в профессиональных образовательных организациях региона в настоящее время актуализируются методические материалы по использованию дистанционных технологий для студентов и педагогов, определяются платформы, на базе которых будут организованы вебинары, онлайн консультирование, видеоконференции, составляется расписание на каждый учебный день», – уточнили в пресс-службе курганского губернатора.

Дополнительную информацию обучающиеся и их родители смогут получить с помощью «горячих линий», которые запустят учебные заведения.

Как сообщал «Новый День», из-за второй волны коронавируса, сезонной вспышки ОРВИ раньше срока на каникулы будут распущены и ученики школ Курганской области. Каникулы у детей начнутся с 16 октября и продлятся три недели.

Курган, Дарья Котова

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