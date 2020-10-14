В Кургане горит жилая высотка

В Кургане в среду, 14 октября, произошел крупный пожар в высотном многоквартирном доме. В данный момент к высотке стянулись несколько машин оперативных служб. Очевидцы сообщают, что прибыли 12 машин.

В управлении МЧС на текущий момент не комментируют ЧП. «Новому Дню» в оперативном ведомстве сообщили, что горит жилой дом на ул. Р.Зорге. Информации о пострадавших пока нет. Предположительно, загорелась одна из квартир на верхнем этаже. По другой, пока еще не подтвержденной информации, горят несколько этажей. Информация о пожаре будет обновляться.

Курган, Дарья Котова

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