Вышел на дорогу в темноте: в Кургане насмерть сбили пешехода

В Кургане 13 октября насмерть сбили мужчину 1961 года рождения. Пострадавший вышел на проезжую часть дороги Курган-Садовое.

Как сообщает управление ГИБДД, смертельное ДТП произошло 13 октября в 20 часов 39 минут. Водитель 1966 года рождения на автомобиле Лада ехал в сторону села Садовое и сбил пешехода.

«В районе 10 километра автодороги Курган – Садовое водитель допустил наезд на пешехода. По предварительной информации мужчина шел по проезжей части ближе к середине в попутном направлении с транспортными средствами. На его одежде отсутствовали световозвращающие элемент», – уточнили автоинспекторы. Пострадавший на скорой был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.

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