В Кургане на сутки без воды останутся десятки домов, ковидарий, пожарная часть и заводы

В Кургане с 10:00 часов 16 октября до 08:00 часов 17 октября будет прекращено водоснабжение для большого количеств потребителей. Это аварийное отключение, связанное с ремонтом водопровода по ул. Б. Петрова, 100. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», в зону отключения попадают несколько улиц, а также микрорайоны Рябково и Восточный.

Так, воды почти сутки не будет на улицах пр. Машиностроителей (нечетная сторона от № 1 до №17; четная сторона от № 2 до № 30а, в том числе детский сад №3 «Синичка»), ул. Дзержинского (четная сторона от № 16 до № 70; нечетная сторона от № 15 до № 61, в том числе детсад № 90 «Радуга»), ул. Некрасова № 1, 9 (Курганский мясокомбинат), ул. Химмашевская (полностью), ул. Омская (четная сторона от № 76 до № 152; нечетная сторона от № 145 до № 183).

В зону отключения также попадает правая сторона микрорайона Рябково, разграниченная ул. Карбышева, в том числе ул. Перова, 59 (госпиталь), ул.Черняховского, 10а (детский сад № 74 «Звездный»), ул. Тимирязева, 38а (школа № 43), ул. Московская, 26 (школа № 17), ул.Чернореченская,103 (детский сад № 16 «Золотой колосок»), ул.Карбышева, 40 (детский сад № 7 «Кораблик»), ул. Школьная, 48 (детский сад № 109 «Журавушка»).

На ул. Б.Петрова под ограничения попадают дома № 96 г/1, 96г, 96, 96б (т/п №144), 96а, 98, 98г, 98А (автомойка), 100а, 100,120 ст.23 (Ариадна), №93-99. В микрорайоне Восточный в зону отключения не попадут пять улиц – Гагарина, Ломоносова, Челябинская, Декабристов, Б.Мира.

Таким образом без водоснабжения почти на 22 часа помимо жилого фонда в Кургане останутся ковидарный госпиталь, теплопункты, пожарная часть, садики и школы, а также ряд предприятий, включая крупные производства – Курганхиммаш, ИКАР, «Корвет», «Молоко Зауралья».

Курган, Дарья Котова

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