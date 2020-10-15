«Десять погибших»: после очередного ДТП на «зебре» автоинспекция Кургана выступила с заявлением

В Кургане за 9 месяцев 2020 года водители сбили 87 пешеходов, 10 человек погибли, 78 получили травмы различной степени тяжести. С таким заявлением 15 октября выступила автоинспекция Кургана.

Статистику в ГИБДД озвучили после очередного наезда на пешехода – женщина 1953 года рождения переходила дорогу по «зебре», но 78-летний водитель автомобиля ВАЗ не уступил ей дорогу. ДТП произошло 14 октября на ул. Гагарина у дома №66. Водитель ехал в сторону ул. Урожайная, пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерке потребовалась госпитализация.

Автоинспекторы призывают водителей и пешеходов соблюдать меры безопасности.

Курган, Дарья Котова

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