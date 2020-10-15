В Курганской области готовы максимально снизить налоговые ставки для «упрощенки»

Правительство Курганской области в четверг, 15 октября, представило законопроект о снижении налоговых ставок для некоторых субъектов бизнеса, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Документ сегодня был рассмотрен на заседании депутатской комиссии.

Разработчик документа – финансовое управление Курганской области. В законопроекте (есть в распоряжении «Нового Дня») сообщается, что для части налогоплательщиков, применяющих УСН по системе «доходы», региональный кабмин предлагает уменьшить налоговую ставку с 6% до 1%. При системе «доходы минус расходы» ставку финансисты предлагают понизить с 15% до 5%.

«Пониженные ставки смогут применить налогоплательщики, зарегистрированные на территории Курганской области после 1 января 2020 года в связи с переменой ими соответственно места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя», – сообщается в пояснительной записке, подготовленной финуправлением для депутатов.

По оценке ведомства, за два с половиной года – с 1 января 2018 года по 1 июля 2020 года, из Зауралья выбыло 255 «упрощенцев». В их числе 215 индивидуальных предпринимателей и 40 организаций. Сумма выпадающих доходов при такой миграции превысила 141 млн рублей.

Закон, представленный сегодня депутатам, будет способствовать перерегистрации на территорию Курганской области налогоплательщиков, применяющих УСН. Ожидается, что дополнительные поступления от «упрощенцев» составят более 36 млн рублей.

Такой вид налогообложения, как УСН, традиционно самый популярный у предпринимателей. Для сравнения, в 2019 году в Курганской области «упрощенцы» сдали 11 тыс 619 налоговых деклараций. Налогоплательщики, применяющие ЕНДВ (единый налог на вмененный доход), подали чуть более 10 тыс деклараций. На ПСН (патентная система налогообложения) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) совокупно пришлось около 2,3 тыс налоговых отчетов.

В 2019 году курганское правительство неоднократно пользовалось своим правом пересматривать базовые налоговые ставки для предпринимателей, максимальные пределы которых устанавливает федерация. В минувшем году, напомним, в регионе снижались налоговые ставки для некоторых субъектов предпринимательства. Так, до 1% была понижена ставка для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 года (по системе «доходы»), и с 15% до 5% ставка снизилась для «упрощенцев» при системе «доходы минус расходы». Также пониженная ставка – 5%, утверждена для организаций и ИП, чьи инвестиционные проекты включены в региональный реестр.

Курган, Дарья Котова

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