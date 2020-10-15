В Кургане в суд передано дело педофила, который напал на ребенка своих друзей

В Кургане завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 36-летний педофил. Его будут судить по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«Новый День» сообщал, что 36-летний житель Кургана в сентябре 2020 года напал на ребенка своих знакомых.

«Мужчина, находясь в гостях у знакомых, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребенка. Действия злоумышленника были пресечены родителями, после чего злоумышленник был передан представителям правоохранительных органов», – ранее уточняли в региональном Следкоме. До суда обвиняемый был помещен в СИЗО.





Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.10.20

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