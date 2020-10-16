В торговом центре Кургана умер мужчина

В Кургане в торговом центре «Пушкинский» скончался 40-летний мужчина. Труп был обнаружен в четверг вечером, 15 октября, в туалет ТЦ.

На место ЧП выехали оперативные службы, включая бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Курганской области, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти станет известна только после экспертизы.

Курган, Дарья Котова

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