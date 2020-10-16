Доходы бюджета Курганской области за первое полугодие 2002 года выросли почти на 20%

Финансовое управление Курганской области предоставило депутатам бюджетные параметры региона по итогам первого полугодия 2020 года. Отчет финансистов накануне обсуждался на заседании комитета думы Зауралья.

По данным ведомства, доходы областной казны за первое полугодие текущего года превысили 22 млрд рублей, исполнение бюджета – 42,5% к годовому назначению. Рост доходов к аналогичному периоду 2019 года составил 20,1 %, в денежном выражении – 3,7 млрд рублей.

Зафиксирован и рост собственных доходов. Это 9,5 млрд рублей, что на 6,7% (или 601,2 млн рублей) выше показателей аналогичного периода 2019 года.

Как сообщил депутатам регионального парламента первый заместитель начальника Финансового управления Сергей Гаврин, по оперативным данным (на 2 октября 2020 года) доходы бюджета Зауралья составили 36 млрд рублей, это 65% к годовому назначению. В том числе собственные доходы региона составили 14,9 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений региону, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 3,1 млрд рублей до 12,6 миллиардов. Из этой суммы 2,2 миллиарда – это дотации региону.

Расходы региональной казны по данным на начало октября составили 36,7 млрд рублей. Это 61% от годового объема. Доля расходов на социальные нужны превышает 68%.

«Объем поступивших доходов позволил нам на сегодняшний день не привлекать кредитные ресурсы на финансирование расходов бюджета, в результате чего государственный внутренний долг Курганской области по сравнению с началом текущего года не изменился и составляет 16,6 млрд рублей», – прокомментировал Сергей Гаврин.

Напомним, госдолг Зауралья стремительно рос в период с 2012 по 2018 годы. Большую часть в структуре регионального госдолга занимают коммерческие банковские кредиты. Их доля – около 11 млрд рублей.

Бюджет Курганской области на 2020 год утвержден в сумме 50,437 млрд рублей. Расходы – 55,190 миллиардов. Таким образом дефицит должен составить 4,752 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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