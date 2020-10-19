В двух микрорайонах Кургана на целый день отключат воду

В двух микрорайонах Кургана – Заозерный и Рябково, во вторник, 20 октября, запланирована остановка водоснабжения. Ресурсоснабжающая компания «Водный союз» будет проводить работы по врезке нового водопровода в 11-ом микрорайоне.

Срок проведения работ: 20 октября с 10 часов утра до полуночи. «Водный союз» предупреждает, что на 14 часов без воды останутся адреса: 11 микрорайон, 6, 7,10; пр. Машиностроителей, 23 стр. 1, 29 стр. 1, 29 стр. 4, 31б, 33, 33А.

В Рябково в зону отключения попадают пр. Голикова, 22. «Левая сторона микрорайона Рябково, от ул.Карбышева – понижение давления в сети ХВС», – уточнили в компании «Водный союз».

Курган, Дарья Котова

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