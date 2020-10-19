В Курганской области за сутки выявлено более 70 заболевших Covid-19

В Курганской области по состоянию на 19 октября выявлено 74 случая коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 4 тыс 998.

Более 50% новых случаев приходится на Курган. В областной столице за сутки плюс 44 заболевших. Как сообщает оперативный штаб региона, остальные случаи выявлены в Белозерском, Звериноголовском, Варгашинском, Щучанском, Юргамышском, Каргапольском и Кетовском районах.

По данным оперштаба, на 17 октября из-за роста заболеваемости в ковидаряих оставалось свободно лишь 17,2% коечного фонда. «Этого достаточно, но нужно быть готовыми к любой ситуации, поэтому мы вводим дополнительный койки», – прокомментировал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

Курган, Дарья Котова

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