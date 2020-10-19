В Зауралье молодые люди убили соседа, просившего не шуметь ночью

В Шадринске два молодых человека до смерти избили мужчину за сделанное замечание. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, фигурантами уголовного дела стали жители Шадринска 1999 и 2000 годов рождения.

По данным следствия, трагедия произошла 13 октября в многоквартирном доме на ул. Ленина. «Обвиняемые в компании своих товарищей распивали спиртное. На замечание о слишком шумном поведении, сделанное 31-летним мужчиной, проживающим в одной из соседних квартир, молодые люди не отреагировали. Когда мужчина пришел в «шумную» квартиру во второй раз, обвиняемые вывели его во двор дома, где, действуя согласованно, сбили с ног и жестоко избили», – уточнили в региональном Следкоме.

Мужчина был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемых под стражу. Суд согласился и молодые люди этапированы в СИЗО.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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