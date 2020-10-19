Оперативный штаб Курганской области расширил свое присутствие в мессенджерах

В Курганской области для информирования населения в период пандемии коронавируса 19 октября заработал Viber-канал. До сегодняшнего дня актуальная информация о решениях оперативного штаба Зауралья и о ситуации в регионе сообщалась в Telegram-канале и в социальной сети «ВКонтакте».

Подключиться к Viber-каналу можно вот по этой ссылке. Как сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области, новый канал сделает получение официальных новостей ещё более удобным для тех, кто привык пользоваться именно данным мессенджером.

«Во всех каналах публикуется оперативная актуальная информация по заболеваемости, советы специалистов, решения оперативного штаба, комментарии ведомств и нужные телефоны. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам! Правительство Курганской области работает над тем, чтобы официальная информация была доступной и открытой для граждан. Чтобы жители могли быстро найти ответы на волнующие их вопросы и получить достоверную информацию о текущей ситуации», – обратились к жителям региона в областном правительстве.

На официальном сайте областного правительства, в Telegram-канале и на странице «ВКонтакте» «Коронавирус. Оперштаб Курганской области» оперативно обновляется информация, связанная с пандемией Covid-19. В том числе, власти Зауралья сообщают с помощью мессенджеров и о работе поликлиник, которые перешли на усиленный режим работы.

По данным на 19 октября, в Зауралье с начала пандемии новой инфекцией заразились 4 тыс 998 человек.

Курган, Дарья Котова

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