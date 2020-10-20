В мэрии Кургана недовольны субподрядчиком на ключевой дорожной стройке

Первый заместитель главы города Кургана Андрей Жижин недоволен результатами работы ООО «КурганПласт». Об этом чиновник заявил на рабочем совещании в мэрии. Субподрядчик «КурганПласт» отвечает за перекладку инженерных сетей на крупном дорожном объекте: строительство автодороги на ул. Мальцева.

В минувшие выходные – 17-18 октября, Жижин посетил объект, после чего прокомментировал работу дорожников. Исполнителю работ, который выбился из графика, было дано указание мобилизовать все имеющиеся ресурсы, привлекать дополнительные бригады. «КурганПласт», напомним, занимается перекладкой сетей канализации на участке ул. Мальцева и Витебского и перекладкой теплотрассы на перекрестке Фарафонова и Мальцева.

«Но работы на объектах практически не сдвинулись. Строительство улицы Мальцева выходит на финальную стадию. На сегодняшний день эти два конструктива сдерживают выполнение дорожных работ, поэтому завершение перекладки сетей находится на ежедневном контроле», – прокомментировал Андрей Жижин.

Строительство автодороги на ул. Мальцева в Заозерном – крупный и важный для Кургана проект. Стройка началась в 2019 году и по контракту разделена на два этапа. Сдать объект дорожники должны были до 30 сентября 2020 года. На оба этапа строительных работ потребовалось более 300 млн рублей. В рамках строительства предусмотрена перекладка коммуникаций.

Из-за того, что «КурганПласт» на вписывается в сроки выполнения работ, жители 1-ого микрорайона Заозерного позже всех в городе получили тепло. Сроки отопительного сезона были сдвинуты для 10 многоквартирных домов. Это многоэтажки №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26. Пока эти дома подключены к временной схеме теплоснабжения.

Напомним, в 2018 году региональная прокуратура, обследуя ул. Мальцева, пришла к выводу, что на проезжем полотне в густонаселенном микрорайоне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Госавтоинспекция также пришла к выводу, что магистраль в Заозерном непригодна для движения. Жители Кургана прозвали улицу Мальцева самой «убитой дорогой города».

Курган, Дарья Котова

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