В Курганской области детям запретили появляться на улице без взрослых до 8 ноября

В Курганской области, где из-за роста заболеваемости ОРВИ и Covid-19 раньше срока были объявлены школьные каникулы, несовершеннолетним запрещено появляться на улице до 8 ноября.

Ранее оперативный штаб региона принял решение, что дети и подростки с 18 октября не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. В таким местам, в том числе, отнесены улицы, парки, скверы и стадионы.

«Планируется, что запрет будет действовать до 8 ноября. Периодически будут проводиться рейды», – уточнили в оперативном штабе Зауралья.

Как сообщал «Новый День», осенние каникулы в Курганской области были объявлены досрочно – с 16 октября. Также оперштабом принято решение продлить их на три недели, то есть до пятницы – 6 ноября.

В октябре в Курганской области на карантин по ОРВИ и коронавирусу начали массово закрываться целые школы и отдельные классы.

Курган, Дарья Котова

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