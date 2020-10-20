Курганцев, переболевших коронавирусом, просят стать донорами плазмы

В Кургане станция переливания крови принимает кровь от жителей области, переболевших Covid-19. Медики просят добровольцев помочь тем, кто сейчас болен коронавирусом.

«Кровь переболевших содержит антитела, которые будут активнее бороться с вирусом у вновь заболевших, поэтому мы приглашаем для сдачи крови тех, кто уже перенес COVID-19. При этом важно, чтобы у человека была справка об отрицательном результате анализа методом ПЦР на момент выписки», – отметил главврач Станции переливания крови Владимир Наймушин.

В медучрежднеии подчеркивают, что донорам ничего не угрожает: все меры безопасности соблюдаются. Оказать помощь могут люди в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний к сдаче крови, о них медики подробно сообщают здесь.

В Курганской области коронавирусом с начала пандемии заболели 4 тыс 998 человек. В октябре в оперативном штабе Зауралья заявили об ухудшении эпидобстановки в регионе.

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