В Кургане сменился главный архитектор, он приехал из Тюмени

В мэрии Кургана начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений с 20 октября назначен Кирилл Жученко.

Почти за год – это вторая смена специалиста, отвечающего за архитектуру областной столицы. В октября 2019 года, напомним, эту должность заняла Анна Алексейчук, которая приехала из Москвы. В этом году она покинула мэрию Кургана.

Новый назначенец – 43-летний Кирилл Жученко, приехал из Тюмени. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в 2000 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию. Работал архитектором в МУП города Тюмени «Кадастр», затем ушел в бизнес: был архитектором-руководителем проектных групп. Преподавал на кафедре архитектуры и градостроительства в Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий.

Опыт госслужбы у Кирилла Жученко также есть. С марта 2015 года и до сентября 2020 года работал на разных должностях в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, в том числе был консультантом отдела архитектуры и заведовал художественным сектором.

Должность главного архитектора Кургана периодически остается вакантной. Иногда – надолго. Так, до назначения Анны Алексейчук специалиста искали почти два года. Но летом 2020 года и она отказалась от муниципальной должности.

Курган, Дарья Котова

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