В Кургане из-за аварии на водопроводе для проезда надолго закроют улицу в центре города

В Кургане с 22 октября по 4 ноября для движения транспорта будет закрыт участок ул. Пичугина (от ул. К.Маркса до ул. Урицкого). Часть центральной магистрали перекроют из-за аварийных работ.

Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», аварийная бригада будет устранять аварию на сетях водопровода на ул. Пичугина. Проезд закроется в четверг, 22 октября, в 09:00 часов. «Завершить ремонтные работы планируется до 20-00 четвертого ноября. Восстановление асфальтового покрытия будет выполнено в зимнем варианте», – заявили в «Водном союзе».

При проведении работ, заверили коммунальщики, отключение водоснабжения в данном районе не запланировано.

Курган, Дарья Котова

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