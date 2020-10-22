В Кургане водитель иномарки после ДТП бросил раненного пассажира и сбежал

В Кургане разыскивают водителя автомобиля Nissan, который скрылся с места ДТП на ул. Карбышева, 44. Как сообщает ОГИБДД по Кургану, в машине после аварии остался пострадавший пассажир.

По данным автоинспекторов, ДТП произошло рано утром. Автомобиль Nissan врезался в дерево. Известно, что неустановленный водитель ехал по ул. Карбышева со стороны ул. С. Юлаева.

В машине остался пострадавший пассажир – 41-летний мужчина. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован в отделение травматологии больницы скорой медицинской помощи.

Курган, Дарья Котова

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