Между Курганской областью и Казахстаном торговый оборот за 8 месяцев превысил 51 миллион долларов

Внешнеторговый оборот Курганской области с Республикой Казахстан по итогам 8 месяцев 2020 года составил 51,2 млн долларов. Доля экспорта – 36,1 млн долларов.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, основными экспортерами стали крупные промышленные предприятия Зауралья. В их числе ПАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Кургансельмаш», ООО «Пульсатор», ОАО «Шадринский автоагрегатный завод», ОАО «Завод «Старт», АО «Катайский насосный завод», ООО «Завод керамических материалов», АО «Курганские прицепы». Из Курганской области в Казахстан экспортировались продовольственные товары, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, древесина.

По данным таможенной статистики за 2019 года, внешнеторговый оборот Курганской области в минувшем году превысил 381 млн долларов. Из этой суммы 66% – торговые связи со странами дальнего зарубежья, на страны СНГ пришлось 33,2%, что в денежном выражении составило 126 млн долларов. Импорт по итогам 2019 года превысил 33% (128,9 млн долларов).

Внешнеторговый оборот Курганской области с Республикой Казахстан по итогам 2019 года составил 79 млн долларов.

Курган, Дарья Котова

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