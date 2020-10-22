В Курганской области запретят продавать зажигалки несовершеннолетним

Депутаты думы Курганской области на ближайшем заседании рассмотрят законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ. Продавать детям до 18 лет зажигалки и газовые баллончики запретят из-за нового вида токсикомании – сниффинг.

Заседание областной думы состоится 27 октября. Как уточнил «Новому Дню» депутат Евгений Кафеев, законотворцы планируют рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях. Также в этот день будет рассматриваться вопрос об административном наказании для продавцов-нарушителей.

Новый вид токсикомании – сниффинг, смертельно опасен. Статистику по Зауралью, вероятно, 27 октября на заседании озвучат силовики, но в Курганской области уже зафиксирован летальный исход. От сниффинга скончался подросток, уточнил Евгений Кафеев.

Для сниффинга дети используют газ. Состояние опьянения достигается вдыханием газа, используемого в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит.

Как только будет принят региональный закон «Об установлении на территории Курганской области ограничений продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан», продажа таких предметов несовершеннолетним будет запрещена. Продавцов обяжут спрашивать у молодых покупателей паспорт. Для нарушителей депутаты утвердят штрафы. Сумма максимального штрафа для юрлиц – до 100 тыс рублей.

Курган, Дарья Котова

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