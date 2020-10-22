На границе с Казахстаном задержали тонны поддельной одежды от «Chanel», «Versace», «Armani»

На погранпереходе «Петухово» (Курганская область) таможня изъяла три тонны одежды. Это подделки мировых брендов. Контрафакт, который пытались выдать за продукцию «Chanel», «Versace», «Tommy Hilfiger», «Calvin Klein», «Converse», «New Balance», «Levi's», перевозили в мешках.
Как сообщает 22 октября Уральское таможенное управление, фуру с контрафактом задержали тюменские таможенники и сотрудники пограничного управления ФСБ.
«Более трех тонн контрафакта пытались ввезти в Россию из Кыргызской Республики. В результате досмотра обнаружены носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки в общем количестве около 20 000 единиц. Также установлено, что одежда от «Armani» и «Asics» произведена в Турции, «Converse» – в Корее, «Chanel» и «Versace» – в Кыргызской Республике. Страну происхождения остальной «брендовой» одежды установить не удалось», – пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.
По данным ведомства, ущерб правообладателям брендов составил бы 40 млн рублей. В Тюменскую таможню от правообладателей товарных знаков поступили заявления о контрафактности задержанных товаров. Дело передано в полицию.
Курган, Тюмень, Дарья Котова
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