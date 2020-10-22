В Кургане на базе федерального центра Илизарова открыли ковидарий

В Кургане на базе уникального центра ортопедии им. Г.А. Илизарова развернут ковидарий. Под лечение больных с Covid-19 отдан корпус №2. Инфекционный госпиталь рассчитан на 40 мест.

Как сообщили 22 октября в центре Илизарова, решение о создании ковидария принято по приказу Минздрава РФ. В документе говорится о временном перепрофилировании НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова в госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Инфекционный госпиталь развернут в помещениях клиники гнойной остеологии. В настоящее время в штате 3 реаниматолога и 3 врача травматолога-ортопеда, которые прошли 36-часовой курс повышения квалификации для лечения новой коронавирусной инфекции, а также 2 ординатора. В арсенале нового госпиталя 4 аппарата ИВЛ, 6 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 10 кислородных концентраторов, рассчитанных на 20 коек», – прокомментировали в центре ортопедии.

В конце сентября сообщалось, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 центр травматологии и ортопедии временно приостанавливает свою работу. Сегодня в медучредении отметили, что главный корпус Центра на 800 коек продолжает свою работу по приему пациентов с ортопедическими патологиями. С 19 октября Центр уже начал постепенное возобновление госпитализации.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 22.10.20

В Кургане виновников хронических раскопок оштрафовали на 10 миллионов. / В Курганской области коронавирусом за сутки заразились почти 80 человек. / На границе с Казахстаном задержали тонны поддельной одежды от «Chanel», «Versace», «Armani». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»