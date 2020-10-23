Губернатор Шумков будет работать дистанционно из-за ковидного контакта

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ближайшее время будет работать дистанционно. Как сообщили 23 октября в пресс-службе главы региона, Шумков контактировал с коллегами, ушедшими на больничный и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно.

Коронавирус у губернатора Зауралья не диагностирован. Вадим Шумков, уточнили в пресс-службе, чувствует себя нормально, симптомов заболевания у него нет.

О дистанционном режиме работы Шумкова высказался уральский полпред Николай Цуканов. Сегодня полномочный представитель президента, вероятно, зная о том, что в окружении курганского губернатора есть люди, которые болеют коронавирусом, пожелал здоровья им и Шумкову. Об этом речь зашла на заседании с участием Цуканова, где рассматривался вопрос по созданию межрегионального научно-образовательного центра на базе УрФО.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.10.20

В пять раз больше: в скорую помощь Кургана за сутки поступает до 700 звонков. / В Кургане на базе федерального центра Илизарова открыли ковидарий. / В Кургане виновников хронических раскопок оштрафовали на 10 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»