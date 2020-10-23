В Курганской области зафиксирован новый рекорд по коронавирусу

В Курганской области по состоянию на 23 октября лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса. Это рекордная цифра с начала текущей недели: с 19 октября до сегодняшнего дня суточный прирост по COVID-19 составлял от 74 до 77 новых случаев. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 5 тыс 304.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане 37 вновь заболевших. Остальные случаи выявлены в Кетовском, Каргапольском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Шатровском, Юргамышском районах, в Шумихинском и Макушинском муниципальных округах и в Шадринске.

Выздоравливающих сегодня в Зауралье было меньше, чем заболевших. По выздоровлению было выписано 74 человека.

В Курганской области действует обязательный масочный режим. Медики настоятельно просят зауральцев не пренебрегать элементарными мерами безопасности.

Курган, Дарья Котова

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