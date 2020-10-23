В Кургане главный врач записал видеобращение к горожанам и попросил поддержать медиков

Главный врач Курганской поликлиники №2 Юрий Александров в пятницу, 23 октября, выступил с видеообращением. Он рассказал, как работают медики, которые в пандемию «забыли про свои семьи», и попросил зауральцев бережно относится друг к другу.

Юрий Александров сразу подчеркнул, что у бюджетного медучреждения в столь сложный период, конечно, есть проблемы и технические вопросы, которые медики стараются решить. «И мы это делаем максимально оперативно, в режиме 24 часа, то есть круглосуточно», – уточнил главный врач.

Медик уверен, что и от самих курганцев сегодня многое зависит. «В жизни каждого человека, предприятия, региона бывают сложные времена. Многое зависит от того, как мы будем эти времена проходить вместе. Не только требовать, но понимать, что мы единая семья, что мы живем в одном городе, в одной стране. И мы, конечно, должны друг друга поддерживать. Лично для меня мои коллеги герои – они забыли про свои личные дела, про свои семьи, поставили на второй план своих детей. Давайте друг к другу относиться бережливо, терпеливо, с уважением и любовью, как бы это трудно не казалось», – сказал Александров и заверил, жителей города, что все сложности можно преодолеть только сообща.

Первое, о чем неустанно просят медицинские работники – соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

Юрий Александоров напомнил, что поликлиника №2 работает в усиленном режиме – без выходных. На ул.Томина, 82 для ускорения обследования пациентов начал работать передвижной рентген-комплекс, который позволяет получить результат в тот же день.

Видеообрщение главного врача Александрова доступно в мессенджерах оперативного штаба Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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