В Зауралье браконьеры во время погони расстреляли автомобиль егеря

В Курганской области совершено нападение на егеря, который пытался задержать браконьеров. Как сообщает СУ СКР, охотники незаконно застрелили косулю, а потом начали палить по машине работника охотничьего хозяйства.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 21 октября. Егерь при осмотре охотничьих угодий у деревни Юдино Лебяжьевского района обнаружил, что браконьеры подстрелили косулю.

«В связи с чем им было начато преследование автомобиля подозреваемых. Мужчины, находясь в нерезвом состоянии в автомобиле «Нива Шевроле», пытаясь скрыться от преследования егеря охотхозяйства, в ходе погони неоднократно выстелили в служебный автомобиль УАЗ из имеющегося при них охотничьего ружья. Егерь и пассажиры, находящиеся в момент обстрела в служебном автомобиле, не пострадали», – сообщили в региональном Следкоме.

Стрелками оказались местные жители – мужчины 1983 и 1999 годов рождения. Подозреваемые задержаны. Силовики изъяли у них оружие, из которого он стреляли по служебному автомобилю. Уголовное дело возбуждено по ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное общеопасным способом).

Курган, Дарья Котова

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