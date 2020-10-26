Жителей Курганской области предупредили об ухудшении погоды: мокрый снег и шквалистый ветер

В Курганской области с 26 октября ожидаются неблагоприятные погодные явления: мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 21 м. в секунду.

Как сообщает курганский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Кургане ожидается ветер 7-12 метров в секунду с усилением до 18 метров. Также городу придется пережить мокрый снегопад.

На территории Курганской области также ожидается мокрый снег, местами сильный, порывы ветра – до 21 м. в секунду. Ночью заморозки.

Такие погодные явления сохранятся в Зауралье до завтра, 27 октября. В управлении МЧС по Курганской области выступили с официальным обращением к жителям региона. «Ожидаются сильные мокрые осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на провода», – уточнили в оперативном ведомстве и предупредили, что повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач.

В МЧС просят зауральцев по возможности оставаться в эти дни дома и воздержаться от поездок на машинах.

Курган, Дарья Котова

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