В Курганской области идет стабильный рост заболеваемости коронавирусом

В Курганской области по состоянию на 26 октября коронавирусом заболели 77 человек. Это чуть меньше, чем в минувшие выходные, когда суточный прирост составлял 79 новых случаев. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 5 тыс 539.

В Кургане COVID-19 подтвердился у 38 человек. Остальные случаи зарегистрированы в Белозерском, Далматовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Целинном, Щучанском, Юргамышском, Шадринском районах и в Шадринске.

За сутки выписаны по выздоровлению 34 человека.

В Курганской области круглосуточно работает горячая линия для населения. Любую консультацию, связанную с коронавирусом, можно получить 24 часа в сутки по телефонам 8-(3522)-25-03-03; 8-800-300-4-300.

Курган, Дарья Котова

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