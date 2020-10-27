В Курганской области в ремонт дворов вложили почти полмиллиарда

В Курганской области затраты на ремонт дворовых и общественных территорий в 2020 году превысили 493 млн рублей. Деньги выделялись из федерального и регионального бюджетов.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведут 38 дворов в Кургане, Шадринске, Далматово, Щучье и в рабочем поселке Варгаши. Общий объем финансирования с учетом федерального бюджета составляет порядка 324 млн рублей.

Еще 169 млн рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий дополнительно выделены по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Это средства регионального бюджета. Благодаря данному источнику финансирования до конца года благоустроят 54 территории.

Еще один источник финансирования – субсидия дорожного фонда Курганской области, за счет которого отремонтируют 85 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. «Данные работы пройдут во дворах городов Кургана и Шадринска, а так же в Кетовском, Куртамышском, Мишкинском и Целинном районах», – уточнили в пресс-службе облправительства.

Как сообщал «Новый День», в начале 2020 года в мэрии Кургана анонсировали, что в областной столице с учетом разных программ будут отремонтированы более 100 придомовых территорий. Что для Кургана – масштабно.

В ремонтную программу в том числе попали дворы, благоустройство которых собственники жилья готовы частично компенсировать. Такие территории включены в ремонтный список благодаря программе «Основные направления благоустройства территории города Кургана». В этом случае город оплатит 85% от сметной стоимости работ, а 15 % – вклад самих жильцов.

Курган, Дарья Котова

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