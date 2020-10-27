В Курганской области регулировать поток пациентов с ОРВИ и коронавирусом поручено колл-центру

Департамент здравоохранения Курганской области организовал работу колл-центра, в который рекомендовано обращаться всем, кто почувствовал симптомы ОРВИ или Covid-19, либо уже находится на больничном. Звонки от зауральцев в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю принимаются по многоканальным телефонам 8 (3522) 25-03-03 и 8-800-300-4-300.

На звонки жителей области отвечают 20 операторов. Данная структура создана для того, чтобы не создавать очередей в поликлиниках и снизить риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как уточнил директора медицинского информационно-аналитического центра департамента здравоохранения Курганской области Юрий Истомин, с помощью колл-центра можно записаться на прием к доктору, вызвать бригаду скорой помощи, также решаются вопросы пациентов с хроническими заболеваниями.

Как отметил Истомин, в случае, если человек самостоятельно сделал тест на коронавирус, и результат оказался положительным, необходимо также позвонить в колл-центр и сообщить об этом оператору. Данные обо всех больных объединены в базу, опираясь на которую, производится обзвон пациентов на дому. Частота звонков зависит от состояния больного.

«Если вы хотите оказать помощь людям, вы можете прийти к нам в колл-центр, по адресу в Кургане, улица Красина, 52 и стать членом нашей команды. Мы официально вас трудоустроим, и вы будете работать оператором горячей линии, отвечая на звонки наших земляков», – рассказал Юрий Истомин.

Курган, Дарья Котова

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