Курганским медикам бесплатно выдадут дорогой противоковидный препарат

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал указание закупить противовирусный препарат «Фавипиравир» для курганских медиков, которые заразились на работе коронавирусом. Лекарство медработники будут получать бесплатно.

Планируется, что курганское госпредприятие «Курганфармация» закупит 1000 упаковок лекарства. На это будут направлены средства бюджета Курганской области, сообщает оперативный штаб региона.

И.о. директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Ахмадышина заявила, что первая партия препарата – 40 упаковок, уже поступила в больницы. Еще 130 упаковок для медиков закупит «Сбер» банк. Это безвозмездная помощь от финансовой организации.

«Фавипиравир» – противовирусный препарат. И пока данное лекарство является единственным зарегистрированным на территории РФ препаратом, который рекомендован для лечения COVID-19. В аптечных сетях стоимость данного лекарства колеблется от 8 до 12 тыс рублей за упаковку.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.10.20

В Курганской области регулировать поток пациентов с ОРВИ и коронавирусом поручено колл-центру. / Депутаты Зауралья приняли закон, запрещающий из-за сниффинга продавать зажигалки детям. / В Зауралье продолжает бушевать снежный циклон, прекращены автобусные перевозки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»