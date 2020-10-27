Минздрав откликнулся на просьбу Шумкова: в Курганскую область из-за пандемии направлена помощь

В Курганскую область на помощь врачам командирована группа медиков. Об этом 27 октября сообщается на официальном сайте Минздрава РФ. Ранее в федеральное ведомство с просьбой оказать региону поддержку обращался губернатор Курганской области Вадим Шумков. В том числе, глава региона запросил у федералов дополнительную финансовую помощь. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе губернатора.

«В Курганскую область направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным. Под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет перепрофилирован Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова. На подготовку к приему инфекционных больных будет направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета», – заявили сегодня в Минздраве РФ.

Как сообщал «Новый День», на базе уникального центра ортопедии им. Г.А. Илизарова уже развернут ковидарий. Под лечение больных с Covid-19 отдан корпус №2. Инфекционный госпиталь рассчитан на 40 мест. Такое решение также было принято министерством здравоохранеия РФ. Для того, чтобы лечит пациентов с коронавиурсом, курганские врачи-ортопеды прошли курс повышения квалификации.

Ранее региональные власти назвали ситуацию, сложившуюся в Зауралье, сложной. Поликлиники перешли на усиленный режим работы, нагрузка на службу скорой помощи увеличилась в пять раз. В регионе создан круглосуточный колл-центр, который помогает распределять потоки пациентов и дистанционно записывает зауральцев на прием к доктору. Таже в оперативном штабе сообщали, что губернатор Шумков заспросил дополнительную финансовую помощь у Минздрава РФ и Минпромторга на закупку кислородных концентратов.

Курган, Дарья Котова

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