Губернатор Шумков выступил с обращением к жителям области по ситуации с коронавирусом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице «ВКонтакте» разместил обращение к жителям области. Глава региона оценил ситуацию, которая сложилась в регионе из-за пандемии коронавируса, объяснил, что делается «для противодействия вирусу» и почему сейчас нельзя изображать «джедая, размахивая светящимся мечом управленческой эффективности». Также Шумков попросил у жителей Зауралья помощи: сейчас время перестать запугивать друг друга, выпячивая и подчеркивая убогости.

Вадим Шумков отметил, что сейчас у населения самый большой запрос на информацию, которая касается второй пандемии коронавируса.

«Всем хочется знать, как государство и регион готовились и что они делают для противодействия вирусу. Очень многим есть, что сказать. Высказать. Нарекания в части работы медучреждений, скорой помощи, врачей, власти. Рассуждения о том, как надо было готовиться к так называемой «второй волне», что надо было ещё закрыть или ограничить, реальные боль и переживания за судьбы своих родных и близких, страхи, обида. Или рождающиеся на этом фоне любимые отдельными товарищами рассказы «у нас-то точно хуже всех и наш ужас самый ужасный». Не обрадую таких. Везде тяжело. Практически во всех регионах и в больших, и в малых, и в обеспеченных, и в небогатых. Многие ограничены в количестве коек, специалистов, кислородного оборудования, препаратов. Хотя там, где стартовые позиции в медицине были изначально ниже, ещё сложнее», – написал Шумков.

Тем, кто обвиняет власть в неготовности региона к всплеску заболеваемости, Шумков напомнил, что область готовилась.

«С начала этого года более чем в 10 раз, а с июня – уже в 3,5 раза увеличено число коек под инфекцию, и это, к сожалению, ещё не предел. Были приобретены полторы сотни ИВЛ, несколько сотен кислородных концентраторов. Выполнен большой объем работ по разводу кислородных коммуникаций в стационарах. Сейчас покупаем еще дополнительно кислородные агрегаты и будем разводить кислород там, где его раньше никогда не было, вкладывая огромные для нас деньги.



Огромные непрекращающиеся закупки средств защиты и специализированных медикаментов. За календарный год с небольшим приобретено и поступило 60 новых автомобилей скорой помощи. Новые КТ, рентгены и иное оборудование. Приобретаются и ставятся новые лаборатории, расходники к ним. Строятся ФАПы. Во многих учреждениях даже при отсутствии внешних источников финансирования начат и ведётся ремонт, потому что они все не ремонтировались многие десятилетия. Отдельные – с заткнутыми целлофаном окнами – уже были больше похожи на хлев, нежели на медицинский объект. За полтора года начато то, что не делалось десятками лет. Уже писал про это», – ответил критикам Шумков.

Также губернатор подчеркнул, что в Зауралье ведется работа, которая помогает снизить риски заражения среди населения. И комплекс этих мер – огромные затраты для дефицитного бюджета Зауралья.

Но проблемы были и остаются, признает Шумков. «При этом надо быть честными и признать, что многое по-прежнему «сбоит». Не хватает специалистов. Их всегда не хватало в нашем крайне небогатом регионе, а сейчас они ещё и сами болеют, много болеют, первыми соприкасаясь с инфекцией. Их нельзя нарисовать или материализовать из воздуха, этих специалистов. Мы сейчас покупаем дорогие препараты нашим медикам, чтобы ставить их в строй в ускоренном порядке. Чтобы они могли снова лечить вас. Запрашиваем и вводим дополнительные кадры», – объяснил руководитель области.

Ответил Шумков и на критику: не надо сейчас тратить силы и деньги на благоустройство, на ремонты, на строительство.

«Не хочу менторствовать, но в жизни все сложнее. Так случается, что не только мы решаем, куда направить те или иные средства, тем более целевые и тем более не свои. Мы лишь можем выбрать – использовать их или отказаться, делать ту или иную работу или нет. Разумеется, не обделяя то направление, что важнее сейчас. В котором далеко не все определяется деньгами. Сейчас не время изображать «джедая», размахивая светящимся «мечом управленческой эффективности», и, красуясь в перечислении проблем, отдавать во все стороны команды – кому куда идти и что выполнять. Не время пиариться на всеобщей проблеме», – резюмировал Шумков.

Отдельные слова он посвятил медикам, которые с весны работают в режиме пандемии коронавируса.

«Вызовы скорой, количество обращений в лаборатории, в больницы и в поликлиники выросли в 5-10 раз за неполный месяц. Кто-то из нас готов показать пример и работать хотя бы в 3 раза больше, чем работает в нормальное время? И не разово, не час, не день не два, а недели и месяцы напролёт. Рискуя жизнью и здоровьем. Не обозначать проблемы и не тыкать в них пальцем, занимаясь поучениями и бесконечным контролем. А решать их. Постоянно. Нудно и монотонно. Любая система имеет резервы прочности. Ведь система – это прежде всего люди, которые ее формируют. И они, эти люди, тоже имеют свои резервы прочности. И эти резервы далеко небезграничные. Не надо их испытывать.



Сейчас не время разобщаться и пытаться долбить всех исключительно требованиями о том, кто что должен. Требованиями, которые должен исполнять кто-то другой. Сейчас время объединиться. Время оказать поддержку тем, кто слабее. Время перестать запугивать друг друга, выпячивая и подчеркивая убогости. Надо просто помочь тому, кому труднее. Для начала нашим медикам, хотя бы потому что им сейчас во многом труднее. Сделайте хотя бы все то, что зависит от вас, чтобы не стать их пациентами. Наденьте маску, помойте руки, минимизируйте свои привычки, создающие дополнительные риски для вас и ваших близких», – попросил зауральцев глава региона.

Он заверил жителей области, что власть и дальше будет стараться решать множество существующих сейчас проблем.

«Но мы не сделаем за вас самого главного – мы не научимся за вас жить в это новое время. Жить так, чтобы ваши права на потребление многократно не перевешивали чьи-то обязанности и чьё-то право на саму жизнь. Жить, не набрасывая исключительно требования и претензии во внешнее пространство, как в баскетбольную корзину. Скажу сразу – не пытаюсь заниматься морализаторством или переложить вину на самих заболевших. Большинство из них просто нуждаются в помощи.

Я не знаю, есть ли высший смысл у этой пандемии и в чем он. Возможно в том, чтобы многим из нас перестать думать телевизором и начать думать головой. Не говорить набором пошлых штампов из передач ТНТ, но начать говорить то, что идёт от сердца. Перестать учить других, считая себя «святее папы римского», но начать своей жизнью являть пример хотя бы для себя самого, своих детей и своих близких, перестать рассказывать о том, как тебе не повезло и ожидать от других больше, чем ты готов сделать сам.



Я правда этого не знаю. Но я знаю, что сейчас время каждому из нас, всем нам, независимо от призвания и от места работы, подумать, чем мы можем быть полезны обществу или какому-то конкретному человеку. И сделать это. Еще раз повторюсь, без высокопарных слов, а иной раз и без высшего смысла – просто надев в людном месте маску или вовремя помыв руки или не сходив на тусовку. Проявить простое участие к другому, когда ему тяжело. Это так мало и так много одновременно», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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