В Курганской области после разгула стихии федеральные трассы частично открыты для проезда

В Курганской области частично сняты ограничения движения для пассажирского транспорта на федеральных трассах. По решению регионального управления ГИБДД, движение восстановлено на участках трассы «Иртыш» и автодороге Екатеринбург-Курган.
Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, речь идет об участках трассы «Иртыш с 258 по 465 км; с 396 по 479 км; с 0 по 91 км. Участок трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган открыт с 125-356 км.
«Ограничения не сняты на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск с 55 по 258 км и на автодорогах регионального (межмуниципального) значения», – уточнили в областном правительстве
Из-за снежного циклона, который обрушился на регион, с 27 октября были временно приостановлены автобусные перевозки во всех направлениях по федеральным трассам. Было закрыто движение до столиц уральских регионов – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск. Межмуниципальные автобусные перевозки также были приостановлены.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 28.10.20
Департамент здравоохранения Курганской области озвучил данные по загруженности Covid-коек. / Генпрокуратура проверила все водоемы в УрФО и не нашла ни одного чистого. / Губернатор Шумков выступил с обращением к жителям области по ситуации с коронавирусом. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube