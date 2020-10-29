Курганская область побила свой рекорд по Covid-19: столько заболевших не было с начала пандемии

В Курганской области по состоянию на 29 октября выявлено 80 новых случаев коронавирусной инфекции. Такой суточный прирост зафиксирован в регионе впервые с начала пандемии Covid-19. Общее число инфицированных увеличилось до 5 тыс 776.

Антилидером по росту заболеваемости остается Курган: в областной столице за сутки лабораторно подтверждено 42 новых случая. Также коронавирус подтвердился в Шадринске, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Лебяжьевском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе.

Как уточнили в оперативном штабе региона, из-за ухудшения ситуации с сегодняшнего дня в Курганскую область начнут прибывать медицинские работники от Министерства обороны РФ. Это будут реаниматологи, пульмонологи. Всего в состав врачебно-сестринской бригады войдут 22 медработника.

Помимо этого ожидается приезд 7 медработников из Московского научно-исследовательского института им. Герцена. В пятницу, 30 октября, ожидается и прибытие медицинской бригады из Тюмени: две медсестры и пять врачей целенаправленно едут в Курганскую городскую больницу №2.

В Зауралье для людей в возрасте от 65 лет действует обязательный режим самоизоляции. Также в регионе действует обязательный масочный режим.

Курган, Дарья Котова

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