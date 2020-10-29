В Кургане в двух микрорайонах на целый день отключат воду

В Кургане в пятницу, 30 октября, с 09:00 до 22:00 часов без водоснабжения останутся 5-ый и 6-ой микрорайоны.

Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», водоснабжение будет приостановлено из-за работ сторонней организации по адресу: 5-ый микрорайон, 34.

Запас воды рекомендуют сделать жителям домов 30, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 37 (ТЦ «Метрополис»), 26А (детский сад № 142) в 5-ом микрорайоне. В 6-ом микрорайоне в зону отключения попадают многоэтажки № 21, 21 к.1

Курган, Дарья Котова

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