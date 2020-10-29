На жителя Кургана, который пытался зарубить топором свою собаку, завели уголовное дело

Житель Кургана 1989 года рождения стал фигурантом уголовного дела из-за попытки жестоко убить свою собаку. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УМВД Курганской области. Дело было возбуждено 26 октября по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Жуткая история произошла в середине октября: 31-летнему мужчине надоела его овчарка и он попытался зарубить животное топором.

История попала в социальные сети и вызвала невероятный отклик у жителей Кургана. Изуродованную собаку с серьезными травмами на морде и на лапе забрали волонтеры. В своем паблике «Мы волонтеры» зоозащитники объявили сбор средств на лечение немецкой овчарки по кличке Викки.

Активисты рассказали, что пес жил в семье на Утятке. Его держали на цепи. Волонтеры уточнили, что к ним обратилась жительница города: «Нужна помощь! Кто-то сильно искалечил собаку, чем-то порубил… Хозяевам она не нужна». Зоозащитники сразу приехали на место преступления. Овчарку отвезли в клинику, где пришлось делать срочные операции. «Мордочку и лапку Викки врач собирала по частям, шила до утра», – написали в паблике «Мы –Волонтеры» активисты.

Под постами в пабликах в «ВКонтакте», в которых сообщалось о том, как хозяин пытался зарубить свою собаку, курганцы оставили сотни комментариев. Люди требовали наказать живодера и возбудить уголовное дело. Самые активные даже попытались найти хозяина Викки, чтобы сообщить всем его имя и фамилию.

Волонтеры периодически сообщают о состоянии травмированной овчарки. До выздоровления еще далеко, но собаке оказывают помощь.

Курган, Дарья Котова

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