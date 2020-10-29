В Зауралье после снежного шторма полностью возобновилось движение на федеральных трассах

В Курганской области временное ограничение движения на федеральных трассах полностью снято. Об этом 29 октября сообщили в ГИБДД по Курганской области.

Движение пассажирского автотранспорта, включая автобусные перевозки, возобновилось сегодня днем. Трассы, напомним, пришлось перекрывать из-за снегопада, на дорогах также образовалась зимняя скользкость и снежный накат, что создавало реальную угрозу для участников дорожного движения. Временное ограничение трафика было введено 26 октября с 22 часов. Автоинспекторы ссылались ст. 13 ФЗ № 3 «О полиции».

Как сообщал «Новый День», Курганская область пережила двухдневный снежный шторм, который сопровождался сильными порывами ветра. Помимо затора на дорогах региону пришлось в аварийном режиме восстанавливать электроснабжение. Из-за обрыва линий были обесточены десятки населенных пунктов.

Курган, Дарья Котова

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