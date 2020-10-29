В Кургане «луддиты» пытались сжечь новую лыжную базу

В Кургане неизвестные пытались сжечь новую, недавно построенную лыжную базу на Увале. О поджоге в своем Инстаграм 29 октября сообщил курганский губернатор Вадим Шумков.

Глава региона сравнил злоумышленников с луддитами, которые сопротивлялись прогрессу. И отметил, что это не первый для Зауралья случай вредительства.

Шумков напомнил, что в 2019 году в Куртамышском районе сожгли крупную овцеферму. Там же злоумышленники спалили в поле несколько новых комбайнов.

«До этого в Шатровском районе сожгли картофелехранилище… А в одном крупном учреждении несколько (теперь уже бывших) функционеров всеми силами пытались помешать ремонту обветшалого здания и установке нового оборудования. Так сильно им не хотелось работать…

Ну ладно овцы, ну комбайны … лыжная база-то кому помешала? Это же для ваших детей и для горожан.

Было в Англии такое бессмысленное движение луддитов – людей, которые массово портили новые станки и промышленное оборудование», – написал в Инстаграм Шумков.

Подписчики Шумкова в комментариях предложили найти поджигателей и «отдать горожанам на растерзание». Люди также комментировали инцидент такими словами: «Зависть и злоба – главный бич общества».

Полиция в данный момент ведет расследование инцидента.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.10.20

В Зауралье после снежного шторма полностью возобновилось движение на федеральных трассах. / На жителя Кургана, который пытался зарубить топором свою собаку, завели уголовное дело. / В Кургане в двух микрорайонах на целый день отключат воду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»