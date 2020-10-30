Курганская область получит из резервного фонда более 107 миллионов рублей на борьбу с пандемией

В ближайшее время 107,5 млн рублей получит Курганская область на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Деньги будут выделены региону из резервного фонда правительства РФ. Об этом 30 октября сообщил депутат Государственной Думы РФ от Курганской и Тюменской областей Александр Ремезков.

«Эти средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также улучшение материально-технической базы медучреждений» – уточнил депутат Госдумы Ремезков.

Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова, помимо этого Зауралье получит почти 85 млн рублей на выплаты медикам, которые работают непосредственно с коронавирусными больными. Российские регионы ждут деньги двумя траншами (8,7 млрд рублей и чуть более 16 млрд рублей межбюджетных трансфертов из резервного Фонда правительства РФ). Курганская область получит 40,2 и 44,6 млн рублей соответственно.

Курган, Дарья Котова

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