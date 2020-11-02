Военные медики, прибывшие в Зауралье из-за пандемии, работают в Кургане и Шадринске

Врачебные группы, прибывшие в Курганскую область по линии Минобороны РФ, работают в трех лечебных заведениях. Как сообщает 2 ноября пресс-служба ЦВО, специалисты помогают лечить пациентов с Covid-19 в больницах Кургана и Шадринска.

Как сообщал «Новый День», в Зауралье прибыли группы военных медиков. В их числе инфекционисты, анастезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты. Помощь региону в период пандемии коронавирусной инфекции федеральные ведомства оказывают по просьбе курганского губернатора Вадима Шумкова. Он обратился в правительство РФ в связи с ухудшением эпидобстановки.

По состоянию на 1 ноября в Курганской области с начала пандемии коронавирусом заболели более 6 тыс человек. В октябре ситуация ухудшилась. Фиксируется суточный прирост новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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