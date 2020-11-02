Курганская область побила свой рекорд по коронавирусу

В Курганской области в понедельник, 2 ноября, подтвержден 81 новый случай коронавируса. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии Covid-19. В Зауралье максимальное число заболевших в сутки составляло 80. И этот антирекорд был побит 29 октября.

В Кургане за сутки коронавирусом заразились 35 человек. Об этом 2 ноября сообщает оперативный штаб региона. Остальные случаи зафиксированы в Шадринске, Альменевском, Варгашинском, Катайском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе.

С начала пандемии коронавирусом в Курганской области заразились 6 тыс 91 человек. Оперативный штаб региона просит население не забывать про элементарные меры безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Люди в возрасте от 65 лет обязаны также соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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