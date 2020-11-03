В общественном транспорте Кургана ловят и штрафуют безмасочников

В Кургане за неделю было проверено 90 единиц пассажирского транспорта: ловили нарушителей масочного режима. Как сообщает 3 ноября мэрия областной столицы, на пассажиров за несколько дней было составлено 11 протоколов.

В городской администрации уточняют, что массовые проверки продолжаются не только в общественном транспорте. Рейды проводятся в организациях сферы услуг: магазины, объекты общепита.

«Каждый день в городе работают несколько мобильных групп, которые следят за тем, как в городе выполняются рекомендации Роспотребнадзора и решения областного оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. С 26 октября по 1 ноября мобильными рабочими группами в общей сложности было проверено 407 объектов торговли. Магазины, организации сферы услуг и общественного питания проверяли на регулярность проведения дезинфекции, соблюдение масочно-перчаточного режима. Также во внимание принималось, есть ли антисептики в магазинах, парикмахерских и кафе, нанесена ли разметка для соблюдения социальной дистанции и т.д.», – уточнили в мэрии.

В период с 26 октября по 1 ноября по итогам таких проверок было составлено 14 протоколов, из них 10 – на физических лиц и 4 протокола на организации. Городские чиновники обещают, что подобные проверки будут продолжены.

Как сообщал «Новый День», с октября в регионе заметно вырос уровень заболеваемости Covid-19. И 2 ноября область побила своей рекорд: за стуки коронавирусом заразились более 80 человек.

Курган, Дарья Котова

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