В Курганской области по-прежнему растет заболеваемость Covid-19

В Курганской области по данным на 3 ноября выявлено 84 новых случая коронавируса. И это самый большой показатель суточной заболеваемости с начала пандемии. Общее число инфицированных увеличилось до 6 тыс 175 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, 50% заболевших – жители Кургана. В областной столице зарегистрировано 42 новых случая. Остальные – в Альменевском, Варгашинском, Кетовском, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске.

Как сообщал «Новый День», для населения области в круглосуточном режиме работает горячая линия по коронавирусу. Любые вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, можно задать по телефонам 8-3522-25-03-03; 8-800-300-4-300.

Курган, Дарья Котова

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