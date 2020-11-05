В Кургане старые «ПАЗики» начали менять на низкопольные автобусы

В Курган поступила первая партия низкопольных автобусов, которые будут использоваться на маршрутах общественного транспорта. Раньше «ЛиАЗы» курсировали по Москве, Кургану их передают безвозмездно.

Как ранее сообщал «Новый День», автопарк в столице Зауралья пополнится низкопольными автобусами в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Курганской области. В Зауралье из столицы до 13 ноября будут отправлены 20 низкопольных автобусов. Первые 8 автобусов накануне прибыли в Курган.

«Все они низкопольные (что очень удобно для маломобильных граждан), большого класса вместимости, с системой кондиционирования. В каждом автобусе 21 сидячее место, а полная вместимость автобуса – 121 человек», – прокомментировал начальник транспортного управления Кургана Алексей Теребенин. При этом специалист уточняет, что «ЛиАЗы» до этого эксплуатировались в Москве порядка 6-7 лет. В Кургане они пройдут ТО. Состояние транспорта оценивается как работоспособное.

Все 20 автобусов получат частные перевозчики, которые сейчас используют старые «ПАЗики». В мэрии Кургана уточнили, что раз у города нет своего транспорта, автобусы перевозчикам передадут в аренду. Ожидается, что «московские» автобусы выйдут на улицы города в следующем году.

Курган, Дарья Котова

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