В ковидный госпиталь Кургана прибыли врачи из Тюмени

На помощь медикам инфекционного госпиталя Курганской больницы №2, где находятся пациенты с коронавирусом, прибыла бригада врачей из Тюмени. Как сообщает 5 ноября оперативный штаб региона, В Зауралье из соседнего региона приехала специализированная выездная группа Тюменского государственного медуниверситета.

«В красной зоне 6 часов – с восьми утра до двух часов дня, далее – дежурства по графику. Весь месяц будем работать без выходных. Все врачи моногоспиталя трудятся на износ и, как правило, больше месяца такой режим мало кто выдерживает», – рассказал доцент кафедры госпитальной терапии Тюменского ГМУ, врач-терапевт, гематолог Виктор Платицын.

Тюменские медики будут помогать лечить тяжелых пациентов. По оценке доктора Платицына, всем необходимым медики снабжены, все препараты есть в наличии.

Это не первая выездная бригада, прибывшая в Курганскую область. Медики прибывают из других регионов, также в область была отправлена бригада специалистов по линии Минобороны РФ. Военные медики работают в трех лечебных заведениях: в больницах Кургана и Шадринска.

Помощь региону в период пандемии коронавирусной инфекции оказывают по просьбе курганского губернатора Вадима Шумкова. Он обратился в правительство РФ в связи с ухудшением эпидобстановки.

С начала пандемии коронавирусом в Зауралье заболели 6 тыс 257 человек. С октября суточный прирост заболевших начал расти. Каждый день в регионе лабораторно подтверждается порядка 80 и выше случаев коронавируса.

Курган, Дарья Котова

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